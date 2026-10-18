XFuture Summit reúne en Madrid a directivos de empresas como NASA, Google o Airbus

La cumbre, del 22 al 24 de octubre, se centrará en inteligencia artificial (IA) y las tecnologías emergentes, organizada por el presidente de XFutures, Omar Hatamleh, en colaboración con las autoridades regionales de Madrid.

Las sesiones están diseñadas para que los asistentes participen activamente en la conversación. Esta es la idea rectora de las Breakout Sessions, el Investor Day y las clases magistrales abiertas al público.

Uno de los eventos congregará a destacados directivos y referentes internacionales de compañías como Microsoft, Google, SAP, Samsung, Airbus, DHL, HP, BBVA, Mastercard o Sony Music.

El 23 de octubre se celebrará un foro de intercambio de conocimiento entre líderes empresariales y representantes del ámbito público, el sector emprendedor y ciudadanos particulares.

La organización argumenta que XFutures se basa en la idea de que las grandes transformaciones sociales nacen en la intersección entre tecnología, empresa, inversión, educación y sociedad.