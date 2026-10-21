Crean una 'nariz electrónica' que transmite olores a distancia

Las base de la 'nariz electrónica' es una interfaz hombre-máquina. El dispositivo ha sido entrenado por los científicos para reconocer olores (a naranja, café, pastel, vino y cerveza) mediante el aprendizaje automático de los compuestos químicos de esos alimentos o bebidas.

A continuación, los investigadores han reproducido los olores a través de una pulsera con dos canales de olor o de un collar con cinco 'perlas' olfativas alineadas que colocaron en los participantes.

El sistema Scentronic, explican los autores, funciona mediante la liberación física de sustancias aromáticas al aire para que la persona las inhale de forma natural.

El módulo que libera el olor (que se puede llevar como pulsera, collar o sostener con la mano) se coloca cerca de la cara cuando se desea percibir el aroma, idealmente a no más de 20 centímetros.

Al liberarse las moléculas en el aire, el usuario las inhala por la nariz, donde estimulan los receptores olfativos que envían de manera natural las señales nerviosas hacia la corteza olfativa del cerebro.

Los participantes fueron capaces de distinguir en diferentes pruebas cada uno de los cinco olores de forma individual (en el 72,8 % de los casos), la intensidad de cada olor (de 1 a 5) con una precisión cercana al 56 %, y la combinación de mezclas de dos olores, con una precisión del 71,4 %.

En otro experimento, los investigadores combinaron el efecto de la interfaz del olor con un simulador de sabor en un dispositivo digital en forma de taza, en el que se coloca agua y un líquido aromatizante.

El simulador del sabor "funciona integrando la estimulación gustativa (líquida) y la olfativa (aroma) en la taza digital multisensorial. Dado que la percepción real del sabor proviene de la combinación simultánea del gusto en la lengua y el olfato en la nariz, el sistema activa ambos canales sensoriales al mismo tiempo", explican.

En este caso, el dispositivo multisensorial solo se probó con la nariz electrónica, que llegó a una precisión del 100 % en la identificación del sabor y el olor del café, vino, cerveza, naranja y pastel.

"El simulador podría tener aplicaciones futuras para personas con dificultades nutricionales y colectivas como los astronautas (que se enfrentan a suplementos alimenticios poco apetecibles", señalan los autores.

El dispositivo Scentronic está pensado también para personas con alteraciones o pérdida del olfato por infecciones virales, traumatismos craneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas; o para que los médicos evalúen y sigan a sus pacientes a distancia.

"En un futuro, los médicos podrían utilizar un dispositivo así para evaluar con mayor precisión el sentido del olfato de los pacientes, exponiéndolos a distintos niveles de intensidad olfativa", concluyen.