Cuatro trabajadores mueren en la construcción de una fábrica de TSMC en el sur de Taiwán

En un comunicado remitido a EFE, la tecnológica indicó que los trabajadores sufrieron heridas mortales durante los trabajos de montaje de estructuras de acero en el lugar.

"Nuestros pensamientos y nuestro más sentido pésame están con los afectados y sus familias en estos difíciles momentos. La seguridad de nuestros empleados y contratistas es nuestra máxima prioridad", indicó la empresa, que recalcó que los cuatro empleados fueron trasladados "rápidamente" al hospital para recibir tratamiento.

En este contexto, la tecnológica y su principal contratista optaron por "suspender de inmediato" las labores de construcción en esta obra de Kaohsiung, al tiempo que paralizaron trabajos similares de estructuras de acero en todas sus obras en Taiwán a la espera de los resultados de su investigación.

"El equipo de seguridad de TSMC en la obra está cooperando con las autoridades competentes y con nuestro contratista para investigar el incidente y garantizar que se adopten las medidas correctoras oportunas", indicó el texto.

La Oficina del Parque Científico del Sur de Taiwán, el complejo que alberga esta y otras fábricas de TSMC, señaló en un comunicado recogido por la agencia CNA que las obras solo se reanudarán cuando Shang Hao Machinery, compañía para la que trabajaban los cuatro empleados fallecidos, presente un plan de mejora que supere la revisión.

La oficina subrayó que las sanciones se determinarían en función de la investigación y las leyes de seguridad pertinentes.

Fabricante de los chips empleados en los productos más punteros de Apple, Nvidia y AMD, y con un rol central en la cadena de suministro de productos tecnológicos, TSMC ha experimentado una fuerte expansión en los últimos años, en parte gracias al auge de las aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial (IA).

La compañía anunció el año pasado una inversión de 1,5 billones de dólares taiwaneses (unos 46.240 millones de dólares) en su complejo de plantas Fab 22 de Kaohsiung, donde ocurrió este siniestro, para ampliar su capacidad de producción de chips avanzados de 2 nanómetros.