DeepSeek publica en abierto un software para optimizar y reducir costes de la IA

DeepInfer es lo que se conoce como "marco de inferencia", el programa que se ocupa de la fase en la que un modelo de IA ya entrenado atiende a los usuarios, y de cuya eficiencia dependen el coste y el gasto eléctrico de cualquier servicio de IA.

Liberar el código de DeepInfer "ayudará a la comunidad a reducir los costes de computación, disminuir el consumo de energía y hacer la IA más asequible", señaló la empresa con sede en Hangzhou (este) en una publicación de X en la que presentó la novedad.

Para las empresas de computación en la nube que ofrecen modelos de DeepSeek, esto puede mejorar sus márgenes y traducirse en precios más bajos para los clientes, según Bloomberg.

El anuncio se enmarca en la competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial en inteligencia artificial, donde ambos países difieren en su apuesta por el código abierto o el cerrado.