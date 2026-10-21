La contaminación y los cambios de temperatura se asocian con mayores niveles de glucemia

El trabajo, publicado en la revista Environment International y en el que participó el español Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP), analiza la relación entre las exposiciones ambientales del entorno urbano y los niveles de hemoglobina glicada (HbA1c) para estudiar las alteraciones metabólicas antes de la aparición de la enfermedad.

Liderada por el Swiss Tropical and Public Health Institute y la Universidad de Basilea, la investigación analiza datos de 21.259 participantes de nueve cohortes europeas.

Los resultados demuestran que una mayor exposición a las partículas contaminantes PM10, junto con el aumento y la variabilidad de las temperaturas, incrementa los niveles de HbA1c en sangre, mientras que no se identificaron asociaciones consistentes con la presencia de espacios verdes.

Los investigadores concluyen que la mejora de la calidad del aire produce efectos más beneficiosos sobre los niveles de glucosa en un escenario de temperaturas más cálidas derivado del cambio climático, debido a la interacción entre ambas variables ambientales.

Según explican los autores del estudio, los mecanismos implicados en este fenómeno podrían responder a procesos de inflamación interna y resistencia a la insulina provocados por los contaminantes y el calor.