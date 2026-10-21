Ministerios, hospitales y medios de Bélgica desconectan sus webs por riesgo de ciberataque

El primer gran apagón institucional llegó desde Flandes, cuyo ministro-presidente, Matthias Diependaele, anunció en la red social X que había ordenado retirar de forma temporal todas las webs oficiales del Gobierno regional que funcionan con ese lenguaje.

"La continuidad y la seguridad de los servicios digitales para nuestros ciudadanos son nuestra prioridad absoluta", justificó Diependaele, que prometió publicar cuanto antes la lista de sitios y servicios afectados, entre los que figura ya el portal del Parlamento flamenco.

La desconexión también alcanzó al Gobierno federal, con las webs de los servicios públicos de Asuntos Exteriores, Finanzas y Empleo inaccesibles durante la jornada y sin una previsión de cuándo volverán.

Entre las páginas caídas estuvo además la del propio Centro para la Ciberseguridad de Bélgica (CCB), el organismo que coordina la respuesta a este tipo de amenazas.

En el sector de los medios se apagaron varias webs del grupo DPG Media, la de la radiotelevisión pública flamenca VRT y las de las revistas de Roularta, como Le Vif y Trends Tendances.

Las familias de Flandes se encontraron además con Smartschool, la plataforma que usan los colegios para comunicarse con padres y alumnos, sin servicio durante toda la jornada.

Dos hospitales de Amberes, el AZ Monica y el universitario UZA, retiraron también sus páginas, mientras que las de los centros de Valonia y Bruselas seguían accesibles; el banco vdk bank hizo lo propio con su web corporativa, aunque aseguró que la banca en línea sigue operativa tanto para particulares como para empresas.

El CCB recomendó instalar cuanto antes el parche que los desarrolladores de PHP publicaron poco después de las 16.00 hora local, y aconsejó a quienes no puedan hacerlo de inmediato que desconecten sus webs, según explicó su portavoz, Katrien Eggers, a la agencia de noticias Belga.

La alerta fue emitida este miércoles por el servicio de ciberseguridad de la Unión Europea (CERT-EU), que advirtió de dos vulnerabilidades consideradas "críticas" en PHP, un lenguaje de programación utilizado para desarrollar y mantener páginas web y aplicaciones.

Los fallos podrían permitir a los ciberdelincuentes acceder de forma remota a los servidores de las páginas afectadas, hacerse con su control o robar información de sus usuarios.

El CCB precisó que, por ahora, no tiene constancia de incidentes reales en Bélgica.

En la vecina Países Bajos, la desconexión preventiva afectó también al Parlamento, al portal gubernamental MijnOverheid y a DigiD, el sistema de identificación digital con el que los ciudadanos acceden a servicios públicos como los de la administración tributaria o la sanidad.