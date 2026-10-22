Apple lleva este viernes a sus tiendas el iPhone Duo con unidades limitadas y alta demanda

Para dar la bienvenida al nuevo dispositivo, el cubo de cristal de la emblemática tienda de Apple en la Quinta Avenida de Nueva York ya cuenta con una maqueta a gran escala, colocada de forma estratégica, junto al acceso principal, a la espera de las colas de entusiastas y curiosos que tradicionalmente acampan en la acera para ser los primeros en hacerse con el equipo.

"El viernes por la mañana, nuestros equipos esperan con ilusión recibir a los clientes en las Apple Store para que puedan conocer de primera mano el iPhone Duo y la increíble gama de modelos de iPhone. Las Apple Store contarán con unidades limitadas de iPhone Duo para los clientes que acudan sin cita previa, y estamos trabajando intensamente para hacer llegar este nuevo y revolucionario producto a manos de nuestros clientes lo antes posible", señaló a EFE un portavoz de Apple.

En este sentido, la tecnológica prevé que el inventario disponible en tienda física se agote con rapidez debido al volumen extraordinario registrado durante el periodo de reservas.

A partir de este 23 de octubre, el iPhone Duo estará disponible para recogida de pedidos en línea y con inventario limitado para compra presencial en establecimientos de Estados Unidos, España, México, Canadá, Alemania, Reino Unido, Australia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y la mayoría de tiendas de Italia.

Por contra, en mercados como China continental, Francia, Hong Kong, India, Japón, Macao, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos, el terminal solo podrá adquirirse mediante recogida previa de pedidos realizados por internet.

Con un precio inicial de 1.999 dólares, el gigante tecnológico busca redefinir la frontera entre productividad y ocio: ofrece una tableta con panel interno de 7,6 pulgadas que se dobla sobre sí misma hasta adquirir las proporciones de un pasaporte (5,4 pulgadas en su frontal exterior) para guardarse en el bolsillo.

Para sacar partido a la nueva relación de aspecto, varios desarrolladores han optimizado sus herramientas para iOS. Entre ellos figura Netflix, cuya interfaz renovada divide la superficie de trabajo para proyectar una serie o película en el panel superior mientras deja libre la mitad inferior para una aplicación secundaria, facilitando comentar eventos deportivos en directo a través de redes sociales como X o mantener conversaciones simultáneas.

Desarrolladores de la plataforma consultados por EFE en las jornadas previas de prueba del lanzamiento del teléfono explicaron que, si bien la multitarea vertical ofrece ventajas puntuales, confían en que el usuario medio utilice el formato abierto panorámico para el consumo audiovisual, cerrado cuando se desplace en transporte público, o como un mini ordenador cuando los usuarios viajen en avión o tren.

Al mismo tiempo, la comunidad independiente ha explorado vías nostálgicas, como Deckman -creada por Vidit Bhargava-, un reproductor con aspecto de casete retro que exige cerrar mecánicamente el teléfono para que la cinta comience a sonar.

La gran cuestión técnica de esta categoría sigue siendo el pliegue central. Según pudo comprobar EFE, la hendidura resulta prácticamente imperceptible a la vista, aunque se nota ligeramente al tacto, gracias a una bisagra de más de 100 componentes y a un acabado mate con nanotextura que minimiza los reflejos.

No obstante, la verdadera prueba de durabilidad no se resolverá en demostraciones controladas, sino una vez que el dispositivo salga al mercado y miles de usuarios lo abran y cierren decenas de veces al día durante meses.

Para comprobar su solidez mecánica, la periodista tecnológica Joanna Stern sometió el Duo a un ensayo extremo antes del estreno: con la ayuda de un soporte robotizado bautizado como "Hingy", plegó y desplegó el equipo más de 32.000 veces durante cuatro noches consecutivas sin apreciar desgaste ni desajustes estructurales en la articulación.

La incursión de Apple en este formato ha generado, además, un efecto arrastre en toda la industria. El revuelo generado por la firma californiana ha reactivado el interés de los consumidores hacia el segmento plegable, impulsando con fuerza las cifras comerciales de competidores directos como Samsung.

La compañía surcoreana anunció un incremento del 45 % en las ventas de su serie Galaxy Z8 durante sus primeras nueve semanas en el mercado en comparación con el Galaxy Z Fold7 de 2025.