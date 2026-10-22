Cuestionan a Meta en elecciones de Brasil, el Roadster de Tesla y otros clics tecnológicos

Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, afirmó que sus sistemas tratan de forma "igual y no discriminatoria" a los candidatos que disputan las elecciones presidenciales en Brasil, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, en una respuesta enviada al Tribunal Superior Electoral (TSE).

La multinacional garantizó que cumple las 17 determinaciones que le impuso el tribunal para la igualdad en la distribución de contenidos políticos y en anuncios electorales, y adjuntó un informe técnico luego de que la autoridad electoral exigiera el tratamiento igualitario porque las dos campañas acudieron a la Justicia para denunciar que sus contenidos políticos son perjudicados por las plataformas.

La creciente cooperación tecnológica y comercial de Tesla y SpaceX, las dos principales compañías de Elon Musk, está llevando a analistas de Wall Street a plantear abiertamente una posible fusión, aunque ninguna de las empresas ha confirmado negociaciones. El propio Musk alimentó las especulaciones cuando reconoció en julio que existe "cada vez más solapamiento" entre ambas compañías, sobre todo en cuanto a IA.

La presentación del nuevo Tesla Roadster reforzó esa imagen de convergencia. El automóvil fue mostrado en las instalaciones de SpaceX en la localidad texana de McGregor, donde la versión utiliza propulsores desarrollados con tecnología de la empresa espacial, algo que Musk calificó como "la culminación de un trabajo increíble" de ambas en un vehículo.

El cofundador y presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis, abogó por crear algún tipo de organismo internacional encargado de fijar estándares para el desarrollo y el uso seguro de la IA. El científico alertó que los recientes ataques informáticos perpetrados por agentes de IA son las "primeras señales de alarma" sobre posibles incidentes más graves a corto plazo.

De igual forma, un total de 420 científicos de más de treinta países han reclamado la creación de la misma entidad, que fije estándares comunes para los sistemas y supervise su funcionamiento ya que han habido intentos de acceso no autorizado a sistemas de organizaciones reales, la manipulación de páginas web para obtener información restringida o el envío de una falsa pista policial durante una prueba automatizada.

Un equipo de investigadores del Mass General Brigham de EE.UU. crea 'FAHR-Face' (Foundation Artificial Intelligence for Health Recognition), herramienta de reconocimiento facial basado en IA que pueden ayudar a los médicos a evaluar la edad biológica de los pacientes de cáncer y el riesgo de supervivencia para guiar los mejores tratamientos.

En ese mismo sentido, el neurocientífico indio Rajesh Rao, codirector del Centro de Neurotecnología de la universidad de Washington, trabaja para que la 'neuro IA' "funcione de manera similar al cerebro humano, entienda las intenciones de las personas y sea capaz de interactuar con ellas", al pretender, por ejemplo, conectar el cerebro con tecnologías de uso diario como el teléfono celular.

La cadena CNN anunció un acuerdo con Google para integrar tecnologías de IA generativa en las plataformas informativas del medio. El acuerdo permitirá el uso de funciones experimentales orientadas a analizar y potenciar la participación de la audiencia a través de la exploración de nuevas formas de consumo y distribución de contenidos periodísticos.

"La innovación de Google con la IA generativa ha transformado la forma en que las personas descubren información y contenido, y ahora estas herramientas nos ayudarán a explorar nuevas maneras de descubrir y conectar con el público", agregó el vicepresidente de Alianzas Estratégicas y Desarrollo de Negocios, Sam Felix.

Un tribunal estadounidense ordenó a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, pagar 25.000 millones de dólares por engañar al público sobre la protección de sus datos personales.

El caso está relacionado con Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que obtuvo sin consentimiento datos de millones de usuarios de Facebook para promocionar publicidad política, según el comunicado del Departamento de Justicia del estado.

América Latina y el Caribe deben "avanzar en la apropiación" de la Inteligencia Artificial para abordar los principales desafíos estructurales que limitan su desarrollo, advirtió un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia).

El estudio, que examina los ecosistemas de IA en 20 países de la región e incorpora por primera vez una comparación con Alemania, España, Estonia, Portugal y Singapur, señala que no basta con ampliar el acceso a la tecnología, sino que también es necesario vincular infraestructura, datos, talentos, investigación y las capacidades institucionales para traducirlas en valor social y económico. EFE