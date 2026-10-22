Seis de cada diez profesionales tecnológicos dicen que la IA les ha dado más trabajo

El informe, elaborado a raíz de la conferencia de tecnología e innovación más grande del mundo, que tendrá lugar en Lisboa del 9 al 12 de noviembre a partir de las respuestas de 1.455 fundadores, inversores, ingenieros y creadores de su comunidad global, también refleja expectativas contrapuestas sobre el empleo. El 39 % cree que la plantilla de su sector crecerá en los próximos dos años, frente al 33 % que espera una reducción.

La percepción es más pesimista para los puestos de entrada, ya que un 42 % prevé que disminuyan, porcentaje que sube al 50 % entre los directivos de alto nivel. Los estudiantes son la excepción, puesto que el 55 % espera que aumenten.

La encuesta señala que el aumento de la carga de trabajo es más acusado en actividades vinculadas a la IA. En infraestructura de inteligencia artificial y aprendizaje automático, el 70 % de los participantes dice que trabaja más desde que utiliza estas herramientas. Solo el 20 % de los encuestados en el conjunto de sectores afirma que la IA ha reducido su carga laboral.

Sobre el efecto en el pensamiento crítico, el 19 % no percibe cambios y el 26 % cree que la IA lo debilita. Los profesionales de más de 65 años son quienes más destacan su efecto positivo; concretamente, el 71 % considera que refuerza su razonamiento, frente al 48 % de los encuestados de entre 18 y 24 años. Entre los ingenieros, el 37 % sostiene que lo debilita.

Las previsiones sobre el tamaño de los equipos también apuntan a una mayor productividad con menos personal. Así, el 42 % espera que los equipos más pequeños produzcan más, mientras que solo un 9 % cree que aumentarán de tamaño.

La encuesta muestra además que los usuarios no suelen depender de un solo proveedor de IA, sino que emplean una media de 2,3 modelos; el 43 % incluso utiliza tres o más. El uso de modelos de IA con parámetros disponibles públicamente es más frecuente en Oriente Medio y el Norte de África y en Asia —alrededor de un tercio— que en Norteamérica, donde alcanza el 15 %.

En cuanto a la inversión, cerca de un tercio de los encuestados cree que es excesiva y se ralentizará gradualmente; una proporción similar opina que la IA aún está en sus primeras etapas y seguirá creciendo. Solo alrededor del 10 % espera una caída pronunciada.

"Este estudio deja claro que la opinión pública está dividida sobre el futuro con la IA", afirma Nidhi Naithani, vicepresidenta sénior de Operaciones Tecnológicas de Web Summit. Según Naithani, los ingenieros y desarrolladores se encuentran entre los más preocupados por la seguridad laboral, pese a ser quienes crean y adoptan estas tecnologías.

El informe también detecta diferencias por género sobre las habilidades que ganarán valor. El 41 % de las mujeres considera que será más importante la inteligencia emocional, frente al 27 % de los hombres. En cambio, el 38 % de los hombres destaca la profundidad técnica, frente al 24 % de las mujeres.