Fundación uruguaya comparte sus diseños de prótesis 3D con Colombia y Venezuela

Así lo contó a EFE su fundadora, Andrea Cukerman, que en los últimos meses ha recibido solicitudes en redes sociales de interesados en aprender a crear estas prótesis.

"Nuestras prótesis las tenemos que moldear nosotros en Uruguay. Era muy difícil poder exportar, pero gracias a esa tecnología de la impresión 3D, pudimos compartir los diseños y persona que tenga una máquina, una impresora 3D en su casa, persona que puede hacer una mano, entonces le pasamos los diseños, les explicamos cómo hacerlo", contó.

En Venezuela hubo dos sismos el pasado 24 de junio que dejaron 6.509 fallecidos y 29.000 desaparecidos, a lo que se suman más de 200.000 heridos y al menos 20.000 ciudadanos que han perdido sus casas.

En Colombia, el terremoto del pasado 10 de agosto causó 335 muertes, dejó 4.516 heridos y 103 desaparecidos, y afectó a 489.862 personas.

Manos de Héroes es una organización sin fines de lucro que imprime a medida prótesis de manos y brazos y que ya entregó más de 250 modelos gratuitos en todo el país a niños que nacieron sin manos o alguna parte de sus brazos y adultos que fueron amputados.

"Hemos hecho desde puntas de dedos para carpinteros, para carniceros, hasta brazos enteros que tuvieron que ser amputados por cáncer, por tumor o por accidentes laborales", detalló su fundadora.

A seis años de su fundación, Cukerman contó que están en proceso de crear un prototipo de piernas en 3D, que esperan tener listo para 2027 y así convertirse en la primera organización de América Latina en hacerlo.

Según Cukerman, este será un nuevo desafío porque necesitarán utilizar nuevos materiales y porque además es mayor la demanda de prótesis de miembros inferiores.