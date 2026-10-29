Crean el primer mapa unicelular del cuerpo de un vertebrado adulto, el pez Danionella

El transcriptoma de una célula es el conjunto completo de moléculas de ARN que ha sintetizado a partir de su ADN en un momento dado, lo que proporciona una imagen instantánea de los genes que la célula está utilizando.

El atlas también ofrece a los investigadores una base para explorar cómo las lesiones, el envejecimiento, los fármacos u otros cambios afectan a las células de todo el organismo.

“Una vez que se dispone de un atlas con resolución espacial, se conocen los tipos de células existentes, pero también las células vecinas de esos tipos en este contexto, lo que permite acceder a múltiples niveles de complejidad, desde el molecular hasta el celular y el sistémico”, explica el director del estudio, Kutay Deniz Atabay.

Los atlas celulares se han vuelto cada vez más detallados, pero obtener los de un vertebrado adulto completo ha sido difícil por su tamaño, y es que analizar en detalle la diversidad celular de un animal grande es complejo y costoso.

Para crear el atlas, el equipo usó la secuenciación de ARN de células individuales para medir la actividad genética en células individuales recolectadas del cerebro, la médula espinal, los ojos, los órganos internos, las aletas, la cabeza y el tronco.

Combinaron estos datos con métodos espaciales que permitieron mapear los tipos celulares y los patrones de actividad genética hasta su ubicación en los tejidos. El atlas resultante fue lo suficientemente extenso como para capturar, incluso, poblaciones celulares excepcionalmente raras.

Al observar el animal en su conjunto, se revelaron patrones difíciles de apreciar al estudiar los tejidos por separado.

En el sistema nervioso, por ejemplo, las neuronas de una misma región presentaban patrones de actividad genética más similares —incluso cuando utilizaban diferentes neurotransmisores (las sustancias químicas que emplean para comunicarse)— que cuando se comparaban con neuronas que utilizaban el mismo neurotransmisor en distintas regiones.

El atlas también reveló indicios de que las células adultas conservan una memoria molecular de su ubicación en el cuerpo.

Los fibroblastos, un tipo de célula del tejido conectivo, mantuvieron la actividad específica de genes conocidos por establecer diferentes partes del cuerpo durante el desarrollo. Las células de las aletas pectorales y pélvicas, por ejemplo, conservaron programas genéticos asociados con el desarrollo de las extremidades anteriores y posteriores en otros vertebrados.

Tras lesionar una parte del cerebro, los investigadores comprobaron que las neuronas faltantes lograron regenerarse después de que el organismo emitiera una respuesta inmunitaria a la actividad de las células madre neurales que incentivó la producción y maduración de nuevas neuronas.

El equipo ha puesto el atlas a disposición del público a través de DigiFish , un recurso interactivo que permite explorar los tipos de células y la actividad genética en todo el animal. La herramienta podrá ayudar a los investigadores a identificar células y genes específicos para estudiar o manipular, y luego seguir su actividad en el animal.