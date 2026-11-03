España, contra el 'tecnocolonialismo' anglosajón, reivindica la soberanía iberoamericana

Morant ha aseverado que los grandes motores de inteligencia artificial (IA) "están entrenados en inglés, "“piensan desde el inglés y trabajan para el inglés", y ha enfatizado la importancia de reforzar la soberanía tecnológica para evitar la dependencia de los gigantes tecnológicos y digitales.

La titular de Ciencia del Gobierno español ha hecho estas reflexiones durante la clausura del primer Foro Digital Iberoamericano, que ha reunido hoy en Madrid, en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana, a numerosos representantes institucionales, empresarios, activistas e investigadores que han defendido la importancia de una IA que ponga en el centro a las personas, más sostenible y que proteja la cohesión social y los derechos fundamentales.

"La tecnología puede y debe mejorar la vida de nuestros pueblos", ha manifestado la ministra, y ante el avance de la IA y las numerosas incertidumbres que existen ha incidido en la importancia de que nadie quede desprotegido.

Morant ha valorado los beneficios de la inteligencia artificial, pero se ha referido también a los riesgos que acarrea, en especial para los derechos digitales y para la adecuada protección de los menores en internet; y en ese sentido ha advertido de que la sociedad no se puede permitir que la primera generación formada con la inteligencia artificial "se convierta en el sujeto de prueba de este experimento y pague el precio del proceso de desarrollo".

Y en ese sentido ha incidido en la importancia de ofrecer a los menores garantías para que puedan utilizar las tecnologías libres de las amenazas del ciberacoso, de la extorsión o de la desinformación, y ha defendido diseños tecnológicos seguros por defecto y mecanismos de verificación de edad en la red.

Diana Morant ha alertado contra las nuevas amenazas o los ataques híbridos "que ponen en jaque a estados democráticos", ha apostado por garantizar la conectividad por igual a quienes viven en la selva amazónica o a quienes lo hacen en una urbe y por regular la IA con el mismo rigor y el mismo cuidado que se regula la banca, la industria farmacéutica o la seguridad alimentaria.

La ministra española ha subrayado además la importancia de contar con capacidades propias en el ámbito iberoamericano para que prospere un modelo de IA "confiable y seguro" y entre esas capacidades con centros de supercomputación con criterios avanzados de eficiencia energética e hídrica.

Se ha referido además a la importancia de desarrollar modelos de IA artificial entrenada en lenguas propias de la comunidad iberoamericana. "No se trata tan solo de una soberanía digital puntual, sino de nuestra manera de entender y sentir el mundo", ha dicho la ministra, que ha subrayado la trascendencia de corregir el sesgo anglosajón de la inteligencia artificial.