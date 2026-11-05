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Tecnología
05 de noviembre de 2026 - 09:10

Los jóvenes españoles usan IA más que la media OCDE, los adultos y mayores están en línea

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París, 5 nov (EFE).- Un 75,6 % de los jóvenes españoles de 16 a 24 años utilizaron la inteligencia artificial (IA) en 2025, significativamente por encima del 68,3 % de media en la OCDE y mucho más que los grupos de mayor edad, que sí que están alineados con el comportamiento medio del 'club de los países desarrollados'.

Por EFE
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En un informe publicado este jueves dedicado a la difusión de la IA, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca la rapidez con que progresa esta tecnología, pero también los riesgos de la brecha en su uso y el riesgo de que queden descolgadas algunos grupos sociales, pero también las pequeñas empresas.

Globalmente, el uso de la IA generativa entre la población española de 16 a 74 años, del 37,9 %, era muy similar a la media de la OCDE (37,3 %), pero estaba por encima de la del conjunto de la Unión Europea (32,7 %).

Los países en los que había una mayor difusión eran Noruega (56,3 %), Dinamarca (48,4 %) y Suiza (47 %), que triplicaban las cifras de Turquía (17,2 %) y Colombia (15,9 %), que cerraba la lista de los miembros de la organización para los que hay datos.

Los jóvenes españoles estaban por encima de los que tienen esas edades en el conjunto de la organización, mientras que el grupo de 25 a 54 años se quedaba ligeramente por debajo de la media (43,1 % frente al 44,5 %) y los de 55 a 74 años estaban al mismo nivel (14,2 %).

Los autores del informe señalan que el grupo de edad más avanzada prácticamente ha recuperado el retraso que tenía hace unos años con respecto al resto de la población en lo que se refiere al uso de internet, pero no con la IA, y lo atribuyen a que una parte importante (43 %) dicen no necesitarla, al tiempo que algunos (12 %) reconocen que les faltan competencias o desconocen esa tecnología (9 %).

Por lo que respecta a las empresas, un 20,3 % habían integrado la IA en el conjunto de la OCDE en 2025, y ese mismo porcentaje en España.

Los países que presentan una adopción más fuerte por las empresas eran Dinamarca 42 %), Finlandia (37,8 %), Suecia (35 %) y Bélgica (34,5 %), al tiempo que en la cola estaban Turquía (7,4 %) y Rumanía (5,2 %).

La OCDE advierte de nuevo de las grandes diferencias entre las pequeñas y las grandes empresas, que en un 52 % habían incorporado el uso de la IA en su actividad.

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