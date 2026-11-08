La carrera mundial por la IA y la robótica china centran la nueva edición de la Web Summit

Durante cuatro días, Lisboa volverá a convertirse en punto de encuentro de una industria que no solo debate sobre las tecnologías del futuro, sino también sobre quién las desarrolla, quién controla sus infraestructuras y quién obtiene los beneficios económicos y sociales de su expansión.

La inteligencia artificial volverá a ocupar un lugar central en el programa, aunque el debate de este año estará marcado por una nueva etapa de desarrollo tecnológico: el paso de los modelos generativos a los agentes autónomos capaces de ejecutar tareas, tomar decisiones y operar en distintos entornos digitales.

La organización espera congregar a más de 70.000 participantes procedentes de más de un centenar de países, junto a unas 10.000 startups y alrededor de 800 ponentes, en un encuentro que tendrá como escenarios principales el MEO Arena y la Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Entre los asistentes estarán empresas y directivos del ecosistema tecnológico chino, con representantes de compañías como Xiaomi, Tencent, Unitree, Agibot, Galbot y Pony.ai.

En este sentido, la robótica humanoide tendrá un protagonismo destacado, con la participación anunciada de robots como el Agibot A3 y el Galbot G1.

El programa incluye también debates sobre los agentes de inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas herramientas de programación, la transformación del trabajo, la energía, la salud y la aplicación de tecnologías emergentes a distintos sectores económicos.

Otro de los asuntos de la cumbre será la autonomía tecnológica, con la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, para abordar la capacidad de Europa para competir con Estados Unidos y China en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, los servicios en la nube, los semiconductores y las infraestructuras digitales.

La discusión se produce en un contexto de creciente preocupación por la dependencia europea de proveedores tecnológicos extranjeros y por la necesidad de combinar innovación, competitividad y regulación.

La protección de los derechos fundamentales y el control humano de la inteligencia artificial también estarán presentes en el programa y serán los temas que centrarán las intervenciones del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, y del representante del Vaticano Paul Tighe, entre otros.

Más allá de las grandes compañías y los debates institucionales, la Web Summit refuerza la posición de Lisboa como uno de los centros europeos de innovación y emprendimiento.

De hecho, el pasado jueves el creador y CEO de la Web Summit, Paddy Cosgrave, informó de que, en la última década, el encuentro ha dejado 2.500 millones de euros en Portugal.

"La actividad económica asociada a la Web Summit generó unos 681 millones en salarios. El gasto de los visitantes ha alcanzado casi tres cuartos de mil millones a lo largo de los 10 años que lleva celebrándose el evento. Eso se desglosa en diferentes categorías; solo en cuanto a los impuestos generados por el evento, el año pasado ascendieron a algo más de 50 millones", dijo Cosgrave.

También se refirió al enfoque en China que este año tiene el evento y dio algunos datos sobre el impacto de su tecnología: a principios de este año el uso de modelos de IA en Occidente correspondía a modelos chinos, mientras que ahora mismo "casi alcanza el 70 %".

"Hace dos días, uno de los principales responsables de Revolut salió a decir: 'No utilizamos ni Anthropic ni OpenAI, es un poco ridículo, nadie en el sector tecnológico utiliza a estas empresas porque usamos modelos chinos de código abierto".