Trump defiende al director de Nvidia investigado por su relación con supuesta espía china

"Pienso que es un hombre honorable, pienso que probablemente tiene una excusa para eso. Tienen que escucharla. No, no le pueden hacer eso a la gente (atacarlo), él ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país", declaró el mandatario ante los medios en Florida antes de volar de vuelta a Washington.

Trump aseguró que no ha hablado con Huang después de que Nvidia anunciase este domingo que investigará a su propio director ejecutivo, quien admitió una relación con la empresaria china, identificada como Alice Huang, que en realidad era una espía del Ministerio de Seguridad de China, según el New York Times.

El diario aseguró que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".

Preguntado ahora sobre si se arrepentía de no haber actuado tras recibir esa información, el presidente contestó: "no, no lo creo".

"Solo sé que es una buena persona, pero uno nunca sabe lo que está pasando. Espero que todo esté bien", mencionó.

La mujer, según el informe del Times, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.

El senador demócrata Chris Coons prometió el sábado una investigación al respecto después de que su partido asumiera la mayoría en el Congreso tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado.