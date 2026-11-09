Alice Huang, una biografía llena de incógnitas en el centro del espionaje de Nvidia

Identificada también como Huang Le, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), principal organismo civil de inteligencia y contraespionaje de China, para recabar información sobre el fabricante estadounidense de chips, aprovechando una relación extramatrimonial con su máximo responsable, e influir en el acceso del país asiático a sus procesadores más avanzados, según publicó The New York Times (NYT).

La investigación periodística sostiene que un memorando distribuido entre altos cargos de la Administración estadounidense vinculaba a Huang con ese organismo, una acusación que la Cancillería china volvió a rechazar este lunes al calificar las informaciones sobre espías chinos de "pura invención y una calumnia", como ya había hecho a finales de octubre.

La junta directiva de Nvidia anunció este domingo una investigación independiente ante las informaciones de que Jensen Huang habría sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera, aunque aseguró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales ni la seguridad nacional estadounidense.

Ese mismo día, el directivo reconoció en una carta a sus empleados haber sido infiel a su esposa, sin mencionar a Alice Huang.

La trayectoria conocida de Huang se concentra en Megaspeed International, una compañía singapurense especializada en servicios de computación en la nube para inteligencia artificial (IA).

Según registros mercantiles citados por medios de Singapur, la empresaria asumió en marzo de 2023 el cargo de directora gerente de la firma, anteriormente denominada 7Road International y vinculada al sector chino de los videojuegos.

En noviembre de ese año, Huang dejó de figurar como administradora y la propiedad pasó a Swiftdata, controlada por el empresario singapurense Tan Yong Pong.

Megaspeed, reconocida por Nvidia como socio de servicios en la nube, quedó bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses por sospechas de que parte de los procesadores avanzados sujetos a restricciones se desviaron a China, algo que la tecnológica niega y asegura haber investigado y desmentido el año pasado.

Una sociedad vinculada a Megaspeed en Malasia adquirió al menos 4.800 millones de dólares en equipos de IA con tecnología de Nvidia entre junio de 2024 y febrero de 2026, según registros comerciales citados por el NYT, cuando Huang ya había dejado de figurar como administradora de Megaspeed y sin que conste que dirigiera personalmente esas operaciones.

La empresaria también fue fotografiada junto a Jensen Huang durante la feria tecnológica Computex de 2024 en Taipéi, en encuentros con otros ejecutivos del sector.

Una ficha con foto de la plataforma china de fondos privados Simuwang a nombre de una ejecutiva llamada Huang Le, que algunos medios han vinculado con Alice Huang, le atribuye cuatro años de experiencia en comunicación y ocho en el sector bursátil, con supuestos trabajos como periodista en Hunan TV y la cadena estatal CCTV-1.

El currículo también menciona puestos en la división de banca privada de HSBC y en CITIC Securities, además de cargos directivos en Shanghai Hexi Investment Management, una gestora de fondos de la metrópoli oriental china, aunque no se ha podido confirmar que todos esos antecedentes correspondan a la misma Alice Huang vinculada a Megaspeed.

Una lista histórica de la Asociación de Gestión de Activos de China (AMAC), examinada por EFE, identifica a una Huang Le como directora ejecutiva de Shanghai Hexi, firma fundada en 2010, aunque no ha sido posible determinar si se trata de la misma empresaria.

La información pública sobre Huang sigue siendo escasa y tampoco se ha confirmado dónde se encuentra actualmente ni qué actividades profesionales desarrolla tras su salida de la dirección registrada de Megaspeed.