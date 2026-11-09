Logran abrir nuevas vías para combatir un hongo que amenaza a numerosos cultivos

Un equipo investigador de la UMA y del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 'La Mayora' (UMA-CSIC) han conseguido evidenciar que el silenciamiento de un gen clave mejora el control del hongo 'Botrytis cinerea', incluso en aislados multirresistentes a fungicidas.

Este hongo, causante de la podredumbre gris, es una de las principales amenazas para numerosos cultivos hortícolas y su elevada capacidad para desarrollar resistencia a diferentes fungicidas compromete la eficacia de los tratamientos disponibles y dificulta cada vez más el control de la enfermedad.

El grupo de investigación Diseño Racional de Fitosanitarios, del Departamento de Microbiología de la UMA, ha estudiado una nueva estrategia basada en el silenciamiento génico inducido por pulverización, conocido como SIGS ('Spray-Induced Gene Silencing').

La investigación, publicada en la revista científica Plant Disease, se centra en dos genes relacionados con este proceso: Bcmrr1 y BcatrB.

"El principal objetivo del estudio fue determinar si el silenciamiento de esos dos genes mediante ARN de doble cadena podía utilizarse para controlar tanto aislados de 'Botrytis cinerea' sensibles a fungicidas como aislados multirresistentes, así como evaluar su eficacia en combinación con el fungicida fludioxonil", explicó la investigadora del Departamento de Microbiología y de La Mayora, Dolores Fernández.

En una primera fase, el equipo recurrió al ARN de doble cadena: evaluaron, in vitro, dos moléculas de dsRNA dirigidas contra los genes Bcmrr1 y BcatrB, tanto de forma individual como combinada.

De esta forma, en lugar de actuar exclusivamente sobre el crecimiento del patógeno, se intenta debilitar uno de los mecanismos que permiten sobrevivir a los tratamientos.

Aunque ambas estrategias redujeron la germinación de las esporas entre un 40 y un 60 %, el Bcmrr1-dsRNA proporcionó una respuesta más consistente y estable, por lo que fue seleccionado para los estudios posteriores.

Una vez seleccionada la molécula de ARN, se evaluó su eficacia mediante ensayos sobre hojas de tomate y frutos de manzana: "Se analizaron diferentes parámetros, como el desarrollo de las lesiones, la biomasa del hongo presente en el tejido vegetal y la expresión de los genes diana".

El estudio también abordó la duración del efecto del tratamiento y su eficacia en combinación con dosis reducidas de fludioxonil e investigó el potencial de esta estrategia frente a otras especies del género Botrytis.

Los resultados demostraron que el tratamiento con Bcmrr1-dsRNA redujo significativamente el desarrollo de 'B. cinerea' en hojas de tomate y disminuyó el tamaño de las lesiones y la biomasa del hongo, junto con la reducción de la expresión del gen.

Uno de los resultados más destacados fue la persistencia del efecto en la planta: "Tras una única aplicación, la reducción de lesiones se mantuvo hasta 14 días, alcanzando aproximadamente un 40–50 % de reducción en el momento de máxima eficacia. El efecto también se confirmó en frutos de manzana".

La investigadora señaló que fue especialmente relevante "la combinación con dosis reducidas de fludioxonil", que permitió aumentar la eficacia del tratamiento frente a aislados multirresistentes y, en algunos casos, alcanzar niveles de inhibición similares a los obtenidos con dosis superiores del fungicida.

La elevada conservación de Bcmrr1 dentro del género 'Botrytis' permitió extender los ensayos a otras especies y se observó una reducción del crecimiento y de la germinación en 'B. fragariae' y 'B. pseudocinerea'.

El estudio ha demostrado el potencial del silenciamiento génico inducido por pulverización (SIGS) como herramienta complementaria a los fungicidas convencionales y posiciona a Bcmrr1 como diana prometedora para el desarrollo de nuevas estrategias de control basadas en ARN.