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Ciencia
10 de noviembre de 2026 - 10:25

De una lengua a otra sin parar la reunión: Otter.ai suma 27 idiomas a su herramienta de IA

Imagen sin descripción

Lisboa, 10 nov (EFE).- Las reuniones en las que se mezclan varios idiomas podrán transcribirse sin tener que cambiar manualmente la configuración, gracias a una nueva función que prepara la empresa Otter.ai, cuya aplicación utiliza inteligencia artificial para manejar 27 idiomas y tomar notas de las reuniones, anunció este martes la compañía en el marco de la Web Summit de Lisboa que ampliará su servicio con 27 idiomas.

Por EFE
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La empresa, con sede en Mountain View (California), ya ofrecía transcripción en inglés, francés, español y japonés. Entre los idiomas que incorpora ahora figuran alemán, italiano, chino mandarín simplificado, cantonés, coreano y portugués de Brasil. Cuando complete el despliegue, la herramienta permitirá trabajar con un total de 31 idiomas.

La nueva función multilingüe, que aún no tiene fecha de lanzamiento, reconocerá los cambios de idioma durante una conversación y los transcribirá sin que los usuarios tengan que modificar manualmente la configuración. Otter puso como ejemplo una reunión en la que se alternen el inglés, el portugués y el mandarín.

La ampliación también alcanza otras funciones de la plataforma, como los resúmenes, la identificación de hablantes, las tareas pendientes y las búsquedas. Según la compañía, los nuevos idiomas están incluidos sin coste adicional en todos sus planes y se pueden usar desde el ordenador, el móvil o el navegador.

Otter afirma que desarrolla y ejecuta sus propios modelos de reconocimiento de voz y que no envía el audio a terceros para procesarlo. Su consejero delegado y cofundador, Sam Liang, señaló que este desarrollo interno permite incorporar idiomas “manteniendo la privacidad del audio”.

La empresa justificó la ampliación por las dificultades de comunicación en equipos internacionales y citó un estudio de Capterra de 2024, según el cual el 42 % de los profesionales que trabajan en entornos internacionales considera las barreras lingüísticas uno de los principales obstáculos para colaborar.

La actividad expositiva de la Web Summit comenzó este martes y se prolongará hasta el jueves. La organización prevé reunir en Lisboa a más de 70.000 asistentes, 1.500 inversores y 2.500 startups.

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