La comunidad iberoamericana aprueba estándares sobre la protección de los datos ante la IA

El documento, de ámbito internacional y con un formato normativo, es pionero en el mundo, según subrayó la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ostenta la secretaría permanente de esa red.

Los 'estándares' que se recogen en el documento parten de que la protección de datos y la innovación tecnológica son objetivos compatibles, y evitan por ello reproducir obligaciones generales ya existentes, pero sí distinguen los tratamientos según sus riesgos.

A diferencia de las declaraciones generales de principios o de las guías dedicadas a cuestiones concretas, este acuerdo ofrece a la comunidad iberoamericana un marco especializado y transversal, dirigido a autoridades, legisladores, empresas y administraciones.

La AEPD informó este jueves de que no se trata de crear un régimen jurídico paralelo ni nuevas obligaciones generales, sino de desarrollar las particularidades que plantea la aplicación de la normativa de protección de datos a la inteligencia artificial, con un enfoque basado en el riesgo, la proporcionalidad y la neutralidad tecnológica.

Porque la inteligencia artificial permite deducir rasgos de las personas, predecir su comportamiento y tomar decisiones automáticas que pueden afectar a su vida, por ejemplo, cuando solicitan un crédito, se postulan para un empleo o acceden a un servicio, y esas capacidades no alteran la vigencia de los principios de protección de datos, pero sí exigen que se detallen cómo se aplican.

Una de las principales cuestiones que trata el documento es la protección de los datos personales inferidos por sistemas de IA, e incide en que cuando un sistema es capaz de deducir aspectos de salud, ideología u orientación sexual a partir de datos aparentemente neutros, se debe aplicar la protección "reforzada" de los datos sensibles.

El documento fija también límites al uso de la información disponible en internet, ya que el hecho de que un dato personal sea accesible al público no basta, por sí solo, para utilizarlo en el entrenamiento de sistemas de IA.

En materia de transparencia, la Red Iberoamericana estableció que la mera indicación de que se utiliza IA no cumple necesariamente con el "deber de informar", sino que las organizaciones deben explicar en lenguaje comprensible para qué emplean el sistema, qué papel desempeña y qué consecuencias puede tener, sin que el secreto empresarial justifique eludir ese derecho.

El texto refuerza igualmente los derechos frente a los modelos ya entrenados, señaló la AEPD, e incidió en que las personas deben tener la opción de saber si sus datos se han utilizado en un sistema de IA y, en caso de decisiones automatizadas, de impugnar sus conclusiones y de exigir una intervención humana real.

El documento incluye además pautas específicas para la IA generativa y 'agéntica', la biometría, el reconocimiento de emociones y los neurodatos, y destaca la importancia de proteger los datos desde el diseño, la gobernanza, la calidad de los datos, la supervisión humana y la evaluación y gestión de los riesgos, con medidas adaptadas a las características de cada tratamiento.