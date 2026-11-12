Luka, el robot que puede ser recepcionista, guía o guardia de seguridad

La exhibición se enmarcó dentro de la úndecima edición de la Web Summit, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, y que este año ha estado protagonizado por China, que ha deleitado al públicos con sus avances en robótica.

Según la compañía, el A3 Ultra mide 1,74 metros, pesa 60 kilos y cada uno de sus brazos puede cargar hasta cinco kilos.

Durante la exhibición, Luka dio la bienvenida a los asistentes en varios idiomas, uno de ellos en español: "Estoy muy feliz de estar aquí", dijo.

Luka compartió escenario con el AGIBOT X2, un modelo de unos 1,31 metros de altura y 39 kilos de peso, que la empresa describe como un robot con sensores de respuesta, articulaciones flexibles y expresividad cercana, capaz de mirar a la persona que se le acerca, responderle y desplazarse hacia ella.

Durante la actuación, un miembro del equipo intentó empujar al X2 sin lograr desestabilizarlo, una prueba con la que la compañía quiso demostrar su equilibrio y su capacidad de expresión.

La exhibición incluyó también al AGIBOT D1 Edu, un cuadrúpedo capaz de adoptar una posición bípeda, y a un robot de tamaño reducido capaz de caber en una maleta.

La participación de AGIBOT se enmarca en la presencia de empresas chinas en la Web Summit de este año, que pone el foco en el país asiático y cuenta con la mayor delegación china de su historia.