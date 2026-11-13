Los factores del entorno en la infancia influyen en la salud hasta la adolescencia

"Nuestro estudio señala exposiciones con un posible impacto multisistémico —como el humo del tabaco, la contaminación del aire interior, la calidad de la dieta y las características del entorno construido— que son susceptibles de intervención y de medidas políticas", explicaron los autores del estudio.

Hasta ahora, los estudios habían buscado examinar las exposiciones y los resultados de salud de uno en uno, a menudo en un único momento de la infancia.

El trabajo liderado por Augusto Anguita Ruiz, investigador del ISGlobal y de la Universidad de Barcelona, utiliza un enfoque mucho más amplio basado en el análisis simultáneo de múltiples resultados de salud.

Después, evaluaron estas variables frente a 11 resultados que abarcaban la salud mental, cardiometabólica, respiratoria y alérgica.

"Nuestro enfoque nos permitió analizar conjuntamente las asociaciones entre el exposoma en las primeras etapas de la vida y múltiples resultados de salud, en lugar de estudiar cada uno por separado", explicó Anguita-Ruiz.

"Utilizamos datos sobre 69 exposiciones prenatales y 129 exposiciones durante la infancia, junto con 11 indicadores de salud evaluados durante la niñez (de los 6 a los 11 años) y la adolescencia (de los 12 a los 18 años)", precisó.

Los resultados del estudio mostraron que seis exposiciones prenatales y 42 de la infancia se asociaron con múltiples resultados, y muchas de estas asociaciones persistieron desde la infancia (de los 6 a los 11 años) hasta la adolescencia (de los 12 a los 18 años).

Si bien ninguna exposición se asoció con los cuatro ámbitos de salud, "alrededor de una de cada tres exposiciones seleccionadas se relacionó con más de uno, lo que sugiere que ciertas exposiciones pueden tener efectos amplios y afectar a varios sistemas del organismo", señaló Valérie Siroux, investigadora del Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica de Francia (Inserm) y coautora del estudio.

Entre los factores analizados se encontraban la alimentación, la actividad física, el sueño y otros comportamientos individuales, así como el humo del tabaco, la contaminación del aire en interiores y exteriores, los contaminantes químicos, los metales y las características del entorno construido.

La dieta también fue importante: una dieta de estilo mediterráneo y un mayor consumo de fruta se vincularon con una mejor salud cardiometabólica.

Asimismo, el tabaquismo materno durante el embarazo se asoció con un mayor IMC y más conductas externalizantes en los niños, tanto en la infancia como en la adolescencia, así como con más síntomas de TDAH durante la adolescencia.

Y una mayor ingesta materna de carne durante el embarazo también se asoció con varios indicadores de salud mental y con el asma infantil, así como con sibilancias y dermatitis durante la infancia.

Muchas de las asociaciones entre las exposiciones ambientales y los indicadores de salud seguían siendo visibles años después, en la adolescencia, lo que sugiere que las condiciones ambientales en las primeras etapas de la vida pueden dejar huellas relativamente duraderas en la salud, concluyeron los autores.

Sin embargo, dado que el estudio es observacional y está basado en una muestra europea de tamaño moderado y mayoritariamente blanca, sería bueno realizar más estudios con poblaciones más numerosas y diversas para "comprender mejor estas relaciones y determinar si modificar algunas de estas exposiciones puede cambiar la evolución de la salud durante la infancia y la adolescencia", apuntó Xavier Basagaña, investigador de ISGlobal y coautor sénior del estudio.