A las 12:28 hora local (17:28 GMT), las acciones de la compañía retrocedían un 7 %, hasta cotizar en 491,02 dólares por título.

El portal Hunterbrook Media, dedicado al periodismo de investigación, publicó hoy un informe que revela que el fabricante de servidores IEIT Systems ha seguido recibiendo nuevas versiones del firmware de AMD pese a haber sido incluida en la lista negra de Estados Unidos en 2025.

Esta lista está compuesta por entidades con las que el país prohíbe la exportación de tecnología estadounidense para restringir el desarrollo de China en campos como la inteligencia artificial (IA), la tecnología cuántica o el programa de armas hipersónicas.

El firmware de AMD, un código integrado en el hardware de la compañía, permite que los chips de AMD funcionen en servidores, según Hunterbrook Media.

Desde su inclusión en dicha lista, IEIT ha incorporado al menos seis versiones recientes de este firmware en sus productos, siendo la más reciente el 19 de octubre, resalta el portal.

Además, en 2025, AMD reportó ingresos por licencias de 67 millones de dólares que Hunterbrook atribuyó a dos empresas chinas de semiconductores incluidas en una lista negra en 2019.

A esto se suma que tres compañías vinculadas con IEIT utilizan el mismo código que esta empresa: Maginfra, en China; Kaytus, en Singapur; y Aivres, en California.

Hunterbrook asegura que el firmware que ofrecen estas compañías es "casi idéntico" al de IEIT, y sugiere que podrían estar vendiendo servidores diseñados específicamente por IEIT.

El medio también hace hincapié en que las normas de exportación de EE.UU. podrían endurecer las restricciones sobre las actividades internacionales de AMD.