"Existe una diferencia abismal entre cómo evolucionará la IA si prestamos poca atención a la seguridad y cómo lo hará si nos obsesionamos con ella, y esa obsesión por la seguridad y el bien público ha formado parte del ADN de Anthropic desde el principio", declaró en el Nasdaq antes de que iniciara la jornada bursátil.

Amodei aseguró que la compañía que lidera ha sido "pionera" en métodos para "comprender y orientar el comportamiento de la IA" y mantenerla "bajo control humano".

El consejero delegado reconoció que la tecnología "entraña riesgos muy reales" que pueden comenzar con el uso indebido por parte de "individuos o Estados" y pueden acabar en "disrupciones económicas y la pérdida de control sobre los sistemas".

"Hablamos de estos riesgos no porque creamos que son inevitables y aun así sigamos desarrollando la tecnología, sino porque creemos que se pueden evitar y que podemos hacerlo. Evitarlos depende de las decisiones que tomen quienes desarrollan la IA", aseveró.

Amodei apuntó que otras empresas se pueden sentir inspiradas a seguir sus pasos si con su desarrollo demuestran que es "posible tomar decisiones adecuadas en materia de seguridad y, aun así, construir una gran empresa".

El cofundador de Anthropic fue uno de los líderes del sector que llamó a ralentizar el desarrollo de la IA tras la polémica desatada por la seguridad de la tecnología denunciada por Jacob Coxon, un exinvestigador de Anthropic y OpenAI.

El debut bursátil de Anthropic, que cotizará en el Nasdaq bajo la etiqueta ANT, se perfila como uno de los mayores de la historia.

La creadora del asistente de IA Claude ha fijado su precio de salida a bolsa en 83 dólares por acción, según CNBC y The Wall Street Journal.

Además, la compañía indicó previamente que planeaba ofrecer 825 millones de acciones, con lo que puede recaudar unos 68.500 millones de dólares en su esperado debut en Wall Street.