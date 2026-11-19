La compañía liderada por Dario Amodei, que opera en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, había fijado este miércoles el precio de su salida a bolsa en 83 dólares por título.

La creadora de Claude debutó este jueves en Wall Street con un primer precio de 111,50 dólares, un 34 % más de lo establecido inicialmente, y llegó a alcanzar los 115,10 dólares la acción durante la sesión.

Con su salida a bolsa, Anthropic alcanzó una capitalización bursátil que ronda los 1,27 billones de dólares, teniendo en cuenta las acciones en circulación, sin embargo, el dato total asciende hasta 1,76 billones si se incluyen otras acciones que podrían emitirse en el futuro, como las comprometidas con sus empleados.

En sus momentos más altos, la compañía, fundada hace seis años, llegó a una valoración de 2 billones de dólares, lo que confirma que los inversores mantienen un fuerte apetito por la inteligencia artificial (IA) y refuerza la capacidad del sector para tomar acciones similares.

La oferta pública inicial de Anthropic alcanzó los 81.300 millones de dólares, por encima de los 75.000 millones de la salida a bolsa de SpaceX en junio, que hasta ahora ostentaba el récord.

Anthropic vendió 980 millones de acciones, 956,35 millones de acciones de nueva emisión y otros 23,65 millones puestos a la venta por accionistas actuales, entre ellos sus siete cofundadores.

Además, acordó una colocación privada de 26.000 millones de dólares en acciones sin derecho a voto, al mismo precio de 83 dólares respaldada por los principales actores tecnológicos del ecosistema de IA.

Los bancos colocadores, liderados por Goldman Sachs y Morgan Stanley, podrán adquirir hasta 147 millones de acciones adicionales por una sobreasignación (greenshoe) de 30 días.

En su discurso desde la sede de Nasdaq en Nueva York a la apertura de la bolsa, Amodei reafirmó su compromiso de centrarse en la seguridad durante el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

"Existe una diferencia abismal entre cómo evolucionará la IA si prestamos poca atención a la seguridad y cómo lo hará si nos obsesionamos con ella, y esa obsesión por la seguridad y el bien público ha formado parte del ADN de Anthropic desde el principio", declaró.

Varios activistas protestaron hoy frente a la sede de Nasdaq contra la salida a bolsa de Anthropic, con pancartas como 'Detengan a los oligarcas tecnológicos' y 'Congelen la IA', y críticas a sus efectos sobre el empleo, el medioambiente y la vigilancia.