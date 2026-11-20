"La educación da forma a nuestro futuro, y Europa debe poder contar con soluciones digitales fiables, seguras e interoperables que reflejen los valores y principios europeos", dijo en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva de la CE para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Virkkunen añadió que el consorcio es "un paso importante hacia la consecución de la soberanía tecnológica de Europa en uno de nuestros sectores más sensibles y estratégicos" y que, en colaboración con los países miembros, "podemos construir una infraestructura digital europea de educación resiliente que apoye a los alumnos, los educadores y los centros educativos de toda la Unión".

La iniciativa reúne a Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Grecia, Eslovenia, España y los Países Bajos, que acogerán su sede.

Por otro lado, la vicepresidenta europea responsable de Derechos Sociales y Competencias, Roxana Minzatu, afirmó que su prioridad es "garantizar que la educación esté preparada para la era de la IA".

Según el comunicado europeo, el consorcio pondrá "herramientas digitales de alta calidad al alcance de los centros educativos, el profesorado y el alumnado" y "contribuirá a reducir la brecha digital en la educación".