Meteorología: tormentas intensas se repetirían este fin de semana en Paraguay

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Eduardo Mingo, pronosticador de la Dirección de Meteorología e Hidrología, advirtió que el fin de semana podría traer nuevas tormentas intensas como las registradas ayer en varios puntos del país y que la próxima semana podría comenzar con temperaturas muy bajas.

El martes registró intensas lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de Paraguay, con vientos fuertes que causaron destrozos en varios puntos.

Mingo indicó que, en líneas generales, el sistema de tormentas que afectó ayer a Paraguay ya se desplazó a Brasil, por lo que desde hoy el clima y durante los próximos días el país tendría clima estable. Incluso se espera un importante aumento de la temperatura, con máximas que podrían llegar a 36 grados centígrados en Asunción el viernes.

Tormentas desde el sábado

Sin embargo, ese breve periodo de calor luego de los días de lluvia causaría una concentración de humedad, resultando en un ambiente cargado de energía con el que chocaría un frente de aire frío que ingresaría al país desde el sur en las últimas horas del viernes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología: nueva alerta de tormentas este miércoles en Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese choque de aire frío y caliente dispararía nuevas lluvias y tormentas similares a las de ayer, según el pronóstico. Estas afectarían desde el sábado a toda la Región Oriental y alcanzarían también parte del Chaco, al menos hasta el este del departamento de Alto Paraguay, señaló Mingo.

Además, la temperatura volvería a bajar desde el sábado y podría alcanzar niveles particularmente bajos el lunes y el martes próximos, con temperaturas mínimas que estarían entre los 5 y 8 grados en Asunción.