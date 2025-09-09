Clima

Meteorología: el tiempo en Paraguay se normaliza, pero aún se esperan algunas lluvias

Aunque en gran parte del territorio paraguayo el clima comienza a normalizarse luego de varios días de inestabilidad, lluvias y tormentas, aún se esperan precipitaciones hoy en algunas zonas.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 05:23
Arcoiris
Marta Escurra

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Si bien en la mayor parte del territorio paraguayo las condiciones del tiempo están normalizándose luego de días lluviosos, algunas zonas del norte y este del país - entre ellas Ciudad del Este - podrían registrar aún lluvias dispersas durante la jornada de hoy.

Ya no se esperan precipitaciones en ninguna zona del país mañana miércoles, aunque las tormentas regresarían el jueves en la mayor parte del territorio, incluyendo a Asunción.

Sube la temperatura

Las temperaturas siguen subiendo en Paraguay y para hoy fueron anunciadas temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Los índices subirían aún más mañana, con una máxima de 30 grados en la capital, aunque el jueves las temperaturas volverían a bajar a niveles similares a los de hoy.

