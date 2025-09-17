Boletín especial por tormentas: qué zonas están bajo alerta

Según el informe emitido este miércoles por la Dirección de Meteorología, a partir de la noche de hoy se prevé el desarrollo de tormentas al extremo noroeste de la Región Occidental. Las mismas se extenderían a otros departamentos del país en el transcurso del jueves 18, pudiendo ocasionar fenómenos importantes.

Se esperan lluvias acumuladas de entre 20 y 60 mm, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h, a partir de esta noche.

También se advierte sobre una alta probabilidad de caída de granizos en forma puntual, con tormentas de alta frecuencia e intensidad.

Zonas y horarios de afectación

El boletín detalla que todos los departamentos estarán bajo influencia del sistema de tormentas. No obstante, el temporal se extenderá en diferentes franjas horarias:

Noche del miércoles: Boquerón

Madrugada del jueves: Ñeembucú, Alto Paraguay, Presidente Hayes y Boquerón.

Mañana del jueves : Itapúa, Ñeembucú, Misiones, Caazapá, Guairá, Paraguarí, Asunción, Central, Cordillera, Alto Paraguay, Presidente Hayes y Boquerón.

Tarde del jueves : persistirán las lluvias y tormentas en todo el país, incluyendo zonas del Chaco (Alto Paraguay, Presidente Hayes y Boquerón).

Noche del jueves: tormentas solo seguirán en Itapúa, Misiones, Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro, Alto Paraguay y Presidente Hayes.

Recomendaciones de la Dirección de Meteorología

Las autoridades instan a la ciudadanía a tomar precauciones ante el riesgo de vientos fuertes, raudales y caída de granizos.

Además, instan a mantenerse informados a través de los canales oficiales, dado que podrían emitirse nuevas actualizaciones del pronóstico en el transcurso de la jornada.