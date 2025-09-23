Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este martes en Paraguay?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca - fría en el sur – a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones del tiempo se mantendrían estables, sin precipitaciones, durante los próximos días, posiblemente hasta el fin de semana.

El ambiente se mantiene entre fresco – o incluso frío en algunas al amanecer en zonas del sur - y cálido. Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 26 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 30 en el Chaco.

Los índices seguirán subiendo durante los próximos días, con máximas de 28 grados mañana miércoles en la capital y 30 grados el jueves.