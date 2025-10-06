Clima

Meteorología: ambiente fresco y alerta de tormentas al empezar la semana en Paraguay

El ingreso a territorio paraguayo de un sistema de tormentas trae consigo no solo precipitaciones y viento, sino también un notable descenso de la temperatura luego de un fin de semana caluroso. Ocho departamentos están en alerta por “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color
06 de octubre de 2025 - 05:29
Tormenta eléctrica en Asunción.
Fernando Romero, ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos moderados del sur y altas probabilidades de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - que podrían registrarse en las próximas horas en ocho departamentos: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná y Ñeembucú.

Aunque las tormentas no continuarían mañana, sí se esperan más precipitaciones en la mayor parte del país el martes. Las lluvias seguirían incluso el miércoles en zonas del norte y este.

Inicio de semana fresco

Luego de un fin de semana muy caluroso en Paraguay, las lluvias y tormentas de hoy traen consigo un notable descenso de la temperatura. Se prevén temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

Los índices serían aún más bajos mañana, con una máxima de 19 grados en la capital y una mínima de 11. Sin embargo, el miércoles la temperatura volvería a subir levemente, con una máxima de 23 grados en Asunción.

