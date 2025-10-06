Meteorología: ambiente fresco y alerta de tormentas al empezar la semana en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos moderados del sur y altas probabilidades de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - que podrían registrarse en las próximas horas en ocho departamentos: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná y Ñeembucú.

Aunque las tormentas no continuarían mañana, sí se esperan más precipitaciones en la mayor parte del país el martes. Las lluvias seguirían incluso el miércoles en zonas del norte y este.

Inicio de semana fresco

Luego de un fin de semana muy caluroso en Paraguay, las lluvias y tormentas de hoy traen consigo un notable descenso de la temperatura. Se prevén temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

Los índices serían aún más bajos mañana, con una máxima de 19 grados en la capital y una mínima de 11. Sin embargo, el miércoles la temperatura volvería a subir levemente, con una máxima de 23 grados en Asunción.