Meteorología advierte de tormentas de rápida formación y corta duración

De acuerdo con el aviso de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), emitido a las 18:16, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos de intensidad similar y probabilidad de caída de granizos.

El fenómeno se caracterizaría por su rápido desarrollo y corta duración, aunque no se descarta la ocurrencia de eventos puntuales de tiempo severo.

Meteorología informó que núcleos de tormentas ya se encuentran desarrollándose sobre la zona de cobertura, lo que incrementa la posibilidad de condiciones adversas durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche.

Departamentos afectados por el aviso meteorológico

El aviso abarca el norte de la Región Oriental, con impacto directo en los siguientes departamentos: