¿Se viene la lluvia? Meteorología emite aviso por tiempo severo en cinco departamentos

Para este jueves se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto detallan que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

De igual manera, los fenómenos serían de rápido desarrollo, corta duración y concentrados en la zona centro y sur de la región Oriental.

Cinco departamentos afectados

Las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en estos cinco departamentos:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Guairá Oeste de Caaguazú Itapúa Este de Misiones Norte y este de Paraguarí

Lea más: Reportan nuevos cortes de energía eléctrica de la ANDE