Meteorología: cinco departamentos de Paraguay siguen en alerta por tormentas

Luego de las 12:00 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que se produzcan nuevos “fenómenos de tiempo severo” en varias zonas del país durante la tarde.

“Celdas de tormentas siguen activas sobre varios puntos del país, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual sobre la zona de cobertura, durante la tarde de hoy”, indica el aviso meteorológico.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que – por el momento – afectarían principalmente a cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, el este de Presidente Hayes y el sur de Boquerón.

Lluvias y tormentas continuarían mañana

El pronóstico general no descarta lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, durante la jornada de hoy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología: fin de semana trae lluvias, tormentas y descenso de temperatura

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo mañana y al menos hasta el domingo.