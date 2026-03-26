Alerta en ocho departamentos por tormentas para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología hecha a las 14:20.

Esto se debe a que las celdas de tormentas comenzaron a desarrollarse sobre el área de cobertura.

Esto genera probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.

Lea más: ¿Hay que salir con paraguas? Este es el pronóstico para este jueves

¿Dónde habrá tormentas?

Según indica en su informe la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es el centro de la Región Occidental y el centro y sur de la Región Oriental.

Los ocho departamentos afectados son: