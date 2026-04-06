Los 11 departamentos que ahora están en área de tormentas

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según la última actualización de alerta por tormentas de la Dirección de Meteorología publicada a las 16:58.

Esto se debe a que las celdas de tormentas persisten sobre el área de cobertura.

Esto genera probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

Lea más: Los seis departamentos en zona de tormentas para esta tarde

¿Dónde lloverá?

Según la última alerta de tormentas emitida por la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura es el centro, sur y noreste de la región Oriental.

Los departamentos afectados son: