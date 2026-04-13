¡Atención! Activan alerta por tormentas para esta tarde

Para este lunes se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.
Al respecto detallan que celdas tormentas persisten sobre el territorio nacional y no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este lunes.
La zona de cobertura corresponde al norte de la región Occidental.
Departamentos afectados
Los tres departamentos afectados corresponden a la mencionada región:
- Norte de Presidente Hayes
- Alto Paraguay
- Este de Boquerón
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