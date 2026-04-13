Clima
13 de abril de 2026 - 14:27

¡Atención! Activan alerta por tormentas para esta tarde

Gif de lluvia y viento en Asunción.
Imagen ilustrativa: lluvia sobre el territorio nacional. Fernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reportó que para esta tarde se esperan lluvias y tormentas eléctricas en la región Occidental del país. ¿Qué fenómenos se esperan? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para este lunes se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto detallan que celdas tormentas persisten sobre el territorio nacional y no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este lunes.

La zona de cobertura corresponde al norte de la región Occidental.

Departamentos afectados

Los tres departamentos afectados corresponden a la mencionada región:

  • Norte de Presidente Hayes
  • Alto Paraguay
  • Este de Boquerón

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