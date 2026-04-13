Meteorología: dos departamentos de Paraguay siguen en alerta por tormentas

Poco después de las 10:30 de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que sigan produciéndose lluvias “intensas” y tormentas “moderadas a fuertes” en algunas zonas del norte de la Región Occidental.

“Celdas de tormentas persisten sobre el área de cobertura. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual”, indica el aviso.

La advertencia va dirigida al departamento de Alto Paraguay y al este de Boquerón.

Lluvias continuarían durante los próximos días

El pronóstico general no descarta nuevas precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas también en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, durante la jornada de hoy.

El pronóstico extendido indica que las lluvias y tormentas continuarían mañana y al menos hasta el miércoles en la mayor parte del país.