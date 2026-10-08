Clima
08 de octubre de 2026 a la - 17:52

Meteorología tiene un canal de WhatsApp que actualiza con información del tiempo

Bloques de hielo irregulares sobre vidrio, con mano extendida, en ambiente cerrado.
El 3 de octubre una gran tormenta de granizo dejó un tendal de destrozos.

La severa granizada del pasado 3 de octubre dejó en evidencia, una vez más, lo vulnerable que puede resultar la ciudadanía cuando los fenómenos meteorológicos adversos nos toman por sorpresa. Un canal oficial de WhatsApp permite estar informado en tiempo real y con datos fidedignos.

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En un contexto climático como el paraguayo, donde las tormentas severas, las ráfagas de viento y las granizadas pueden desarrollarse en cuestión de minutos, contar con información oficial en tiempo real es una herramienta fundamental para tomar decisiones e incluso para proteger los bienes y la propia vida.

A falta de un sistema de alertas oficial como existe en muchos países, que envía las alertas a todos los teléfonos en una zona geográfica, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) habilitó su canal oficial de WhatsApp, un espacio gratuito para hacer llegar alertas y novedades meteorológicas.

A través de este servicio, cada miembro del canal recibe notificaciones instantáneas en su teléfono celular sobre boletines especiales, pronósticos diarios y avisos de tormentas con potencial destructivo.

La experiencia demuestra que estar preparados antes de que el temporal golpee marca la diferencia en la reducción de daños y contratiempos.

Para unirse a esta comunidad informativa se debe ingresar directamente al canal oficial de la DMH.