Meteorología tiene un canal de WhatsApp que actualiza con información del tiempo

En un contexto climático como el paraguayo, donde las tormentas severas, las ráfagas de viento y las granizadas pueden desarrollarse en cuestión de minutos, contar con información oficial en tiempo real es una herramienta fundamental para tomar decisiones e incluso para proteger los bienes y la propia vida.

A falta de un sistema de alertas oficial como existe en muchos países, que envía las alertas a todos los teléfonos en una zona geográfica, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) habilitó su canal oficial de WhatsApp, un espacio gratuito para hacer llegar alertas y novedades meteorológicas.

A través de este servicio, cada miembro del canal recibe notificaciones instantáneas en su teléfono celular sobre boletines especiales, pronósticos diarios y avisos de tormentas con potencial destructivo.

La experiencia demuestra que estar preparados antes de que el temporal golpee marca la diferencia en la reducción de daños y contratiempos.

Para unirse a esta comunidad informativa se debe ingresar directamente al canal oficial de la DMH.