Alerta de tormentas en siete departamentos para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según la última alerta emitida a las 11:41 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas persisten sobre el área de cobertura.

Esto genera probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en lo que resta de la mañana y durante las primeras horas de la tarde de hoy.

Según estiman, la zona de cobertura de la tormenta es el centro, norte y este de la región Oriental, así también como el sur de la región Occidental.

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Departamentos afectados

Los departamentos afectados según la última alerta emitida por la Dirección de Meteorología son: