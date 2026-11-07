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Clima
07 de noviembre de 2026 - 10:15

Alerta de tormentas fuertes y posible granizo en Asunción y 8 departamentos de Paraguay

Imagen sin descripción

La Dirección de Meteorología amplió a Asunción y ocho departamentos su alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” para las próximas horas.

Por ABC Color
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Poco después de las 9:30 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que se registren tormentas fuertes – no se descarta caída de granizos – en gran parte del territorio paraguayo durante las próximas horas.

El anuncio afirma que “núcleos de tormentas persisten sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual”.

Se esperan “lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos” en Asunción y en ocho departamentos de la Región Oriental: Central, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Paraguarí y Alto Paraná.

El clima mejoraría desde mañana

El pronóstico general para este sábado anuncia también una alta probabilidad de lluvias y tormentas en la mayor parte del resto del país.

Lea más: Clima en Paraguay: lluvias en todo el país

En gran parte del país las condiciones del tiempo mejorarían a partir de mañana, domingo, aunque aún podrían registrarse lluvias dispersas mañana en zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

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