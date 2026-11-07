Clima en Paraguay: lluvias en todo el país y 7 departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta de “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y “ocasional caída de granizos” - en siete departamentos de la Región Oriental: Cordillera, Guairá, Caazapá, Itapuá, Paraguarí, Alto Paraná y Central.

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En la mayor parte del país las condiciones del tiempo mejorarían a partir de mañana, domingo, aunque aún podrían registrarse lluvias dispersas mañana en zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

Temperatura baja y sube

El ambiente se mantiene cálido hoy, con temperaturas máximas que llegarían a 28 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 24 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del sábado Temperatura máxima del sábado Concepción 21 °C 30 °C San Pedro 21 °C 29 °C Caacupé 19 °C 27 °C Villarrica 19 °C 27 °C Coronel Oviedo 19° C 27 °C Caazapá 19 °C 26 °C Encarnación 18 °C 25 °C San Juan Bautista 18 °C 26 °C Paraguarí 18 °C 27 °C Ciudad del Este 19 °C 27 °C Asunción 19 °C 28 °C Pilar 18 °C 26 °C Pedro Juan Caballero 21 °C 31 °C Salto del Guairá 20 °C 29 ºC Pozo Colorado 21 °C 32 °C Fuerte Olimpo 24 °C 39 °C Mariscal Estigarribia 21 °C 33 °C

Se espera un leve descenso de la temperatura mañana, con una máxima de 25 grados en la capital, aunque el lunes los índices volverían a subir a niveles similares a los de hoy.