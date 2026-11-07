Clima en Paraguay: lluvias en todo el país y 7 departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.
Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta de “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y “ocasional caída de granizos” - en siete departamentos de la Región Oriental: Cordillera, Guairá, Caazapá, Itapuá, Paraguarí, Alto Paraná y Central.
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En la mayor parte del país las condiciones del tiempo mejorarían a partir de mañana, domingo, aunque aún podrían registrarse lluvias dispersas mañana en zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.
Temperatura baja y sube
El ambiente se mantiene cálido hoy, con temperaturas máximas que llegarían a 28 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 24 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del sábado
|Temperatura máxima del sábado
Concepción
21 °C
30 °C
San Pedro
21 °C
29 °C
Caacupé
19 °C
27 °C
Villarrica
19 °C
27 °C
Coronel Oviedo
19° C
27 °C
Caazapá
19 °C
26 °C
Encarnación
18 °C
25 °C
San Juan Bautista
18 °C
26 °C
Paraguarí
18 °C
27 °C
Ciudad del Este
19 °C
27 °C
Asunción
19 °C
28 °C
Pilar
18 °C
26 °C
Pedro Juan Caballero
21 °C
31 °C
Salto del Guairá
20 °C
29 ºC
Pozo Colorado
21 °C
32 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
39 °C
Mariscal Estigarribia
21 °C
33 °C
Se espera un leve descenso de la temperatura mañana, con una máxima de 25 grados en la capital, aunque el lunes los índices volverían a subir a niveles similares a los de hoy.