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Clima
07 de noviembre de 2026 - 05:26

Clima en Paraguay: lluvias en todo el país y 7 departamentos en alerta por tormentas

Alerta por lluvias y tormentas eléctricas sigue vigente.

Precipitaciones y tormentas eléctricas marcarían la jornada de hoy, sábado, en la mayor parte del territorio paraguayo. Siete departamentos están bajo alerta de “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta de “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y “ocasional caída de granizos” - en siete departamentos de la Región Oriental: Cordillera, Guairá, Caazapá, Itapuá, Paraguarí, Alto Paraná y Central.

Lea más: Emiten boletín especial por ingreso de frente frío, lluvias y vientos de más de 90 km/h

En la mayor parte del país las condiciones del tiempo mejorarían a partir de mañana, domingo, aunque aún podrían registrarse lluvias dispersas mañana en zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

Temperatura baja y sube

El ambiente se mantiene cálido hoy, con temperaturas máximas que llegarían a 28 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 24 grados.

CiudadTemperatura mínima del sábadoTemperatura máxima del sábado

Concepción

21 °C

30 °C

San Pedro

21 °C

29 °C

Caacupé

19 °C

27 °C

Villarrica

19 °C

27 °C

Coronel Oviedo

19° C

27 °C

Caazapá

19 °C

26 °C

Encarnación

18 °C

25 °C

San Juan Bautista

18 °C

26 °C

Paraguarí

18 °C

27 °C

Ciudad del Este

19 °C

27 °C

Asunción

19 °C

28 °C

Pilar

18 °C

26 °C

Pedro Juan Caballero

21 °C

31 °C

Salto del Guairá

20 °C

29 ºC

Pozo Colorado

21 °C

32 °C

Fuerte Olimpo

24 °C

39 °C

Mariscal Estigarribia

21 °C

33 °C

Se espera un leve descenso de la temperatura mañana, con una máxima de 25 grados en la capital, aunque el lunes los índices volverían a subir a niveles similares a los de hoy.

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