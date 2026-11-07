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Clima
07 de noviembre de 2026 - 18:43

Meteorología anuncia por tormentas con vientos de 90 km/h y granizada en varias zonas del país

Gif tormenta eléctrica.
Gif tormenta eléctrica.

La Dirección de Meteorología emitió un aviso ante el avance de una línea de tormentas sobre el noreste nacional. Se espera la llegada de un frente frío que bajará la temperatura a 12 °C.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico urgente a las 17:13 de este sábado y advierte sobre el avance de una línea de tormentas de variada intensidad que amenaza con lluvias, ráfagas de viento muy fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos de forma puntual durante lo que resta de la tarde y la noche.

El reporte oficial señala que el sistema de inestabilidad se concentra principalmente sobre el noreste de la región Oriental y el noreste de la región Occidental.

Lea más: Emiten boletín especial por ingreso de frente frío, lluvias y vientos de más de 90 km/h para el sábado

Los departamentos que ya se encuentran bajo la alerta directa son Concepción, el noreste de San Pedro, el centro y norte de Amambay, el noreste de Presidente Hayes, además del norte, centro y sureste de Alto Paraguay.

No obstante, los especialistas de guardia no descartan que, con el correr de las horas, los núcleos severos se extiendan a otras zonas del país.

Lluvias intensas, ráfagas de 90 km/h y marcado descenso de temperatura

El informe meteorológico detalla que el volumen de agua caída oscilará entre los 20 y 70 milímetros, acompañado de un temporal con ráfagas de viento del sector sur que podrían alcanzar velocidades de entre 70 y 90 km/h.

Lea más: Río Paraguay: el nivel sigue bajando y llega a los 2,33 metros en Asunción

Esta fuerza es suficiente para soltar chapas de techos, derribar ramas de gran tamaño y causar destrozos en el tendido eléctrico de la Ande, un problema que suele dejar a oscuras a comunidades enteras del interior.

En paralelo, se encuentra vigente el boletín especial que marca el ingreso de un frente frío sobre la superficie nacional. Este sistema frontal, que se desplazó rápidamente impulsando vientos moderados a fuertes del sector sur, favoreció el desarrollo de tormentas organizadas sobre gran parte de la región Oriental.

Se viene un amanecer fresco para arrancar el domingo

Tras el paso del temporal y el cambio definitivo en la dirección del viento, el ambiente experimentará un alivio térmico significativo luego de varias jornadas calurosas y sofocantes. Según explicó la meteoróloga de la DMH, Aracely Fernández, para el amanecer de este domingo 8 y la jornada del lunes 9 predominará un clima notoriamente más fresco en todo el país.

Las temperaturas mínimas durante las primeras mañanas de la semana rondarán entre los 12 y 17 °C, ofreciendo un respiro a la ciudadanía. Ya hacia las tardes, el clima tornará a presentarse agradable y cálido, con marcas máximas que oscilarán entre los 24 y 30 °C.

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