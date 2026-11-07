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Clima
07 de noviembre de 2026 - 16:30

Meteorología anuncia tormentas y granizos en siete departamentos: ¿cuáles?

Gif de tormentas eléctricas y lluvias.
Imagen ilustrativa: lluvias y tormentas eléctricas.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció lluvias y tormentas para este sábado en siete departamentos del país. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
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Según la DMH, este sábado se registraría un sistema de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y e incluso la alta probabilidad de caída de granizos.

Al respecto aseguran que líneas de tormentas continúan desplazándose hacia el noreste del país, por lo que la probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual es alta durante la tarde de hoy.

La zona de cobertura corresponde al norte y noreste de la región Oriental, junto al centro y este de la región Occidental.

Mapa satelital mostrando Paraguay y líneas de tormenta, sin presencia humana ni objetos representativos.
Línea de tormenta sobre el territorio nacional.

Los departamentos afectados

De momento, estos son los siete departamentos afectados:

  1. Sur y oeste de Concepción
  2. San Pedro
  3. Centro y sur de Amambay
  4. Canindeyú
  5. Centro y este de Presidente Hayes
  6. Noroeste de Alto Paraguay
  7. Centro de Boquerón

Lea más: Emiten boletín especial por ingreso de frente frío, lluvias y vientos

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