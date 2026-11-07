Meteorología anuncia tormentas y granizos en siete departamentos: ¿cuáles?

Según la DMH, este sábado se registraría un sistema de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y e incluso la alta probabilidad de caída de granizos.

Al respecto aseguran que líneas de tormentas continúan desplazándose hacia el noreste del país, por lo que la probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual es alta durante la tarde de hoy.

La zona de cobertura corresponde al norte y noreste de la región Oriental, junto al centro y este de la región Occidental.

Los departamentos afectados

De momento, estos son los siete departamentos afectados:

Sur y oeste de Concepción San Pedro Centro y sur de Amambay Canindeyú Centro y este de Presidente Hayes Noroeste de Alto Paraguay Centro de Boquerón

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