Río Paraguay: el nivel sigue bajando y llega a los 2,33 metros en Asunción

El río Paraguay continúa experimentando una marcada y sostenida reducción en su caudal frente a las costas de Asunción, consolidando un escenario hidrológico adverso que se refleja en los registros oficiales difundidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

De acuerdo con los datos compartidos por la DMH, el comportamiento del río ha mantenido una curva descendente casi ininterrumpida desde finales del mes pasado. A finales de octubre, específicamente el 27 de octubre, el nivel máximo del periodo se situaba en unos alentadores 3,01 metros.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en cuestión de días. Los datos de la DMH detallan cómo la cota comenzó a descender paulatinamente:

27 de octubre: 3,01 m

30 de octubre: 2,86 m

2 de noviembre: 2,57 m

5 de noviembre: 2,45 m

7 de noviembre: 2,33 m

Este retroceso constante ratifica que el espejo de agua ha perdido más de medio metro de altura en menos de dos semanas, ubicándose ahora en la lectura más baja del periodo analizado por la DMH.

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Impacto en la navegación y perspectivas

Los constantes monitoreos técnicos realizados por la DMH son claves para los sectores económicos que dependen de la hidrovía Paraguay-Paraná los cuales observan con atención estas cifras ante las restricciones operativas que imponen los bajos niveles de calado para las embarcaciones comerciales.