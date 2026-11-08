Pese al descenso del Paraná, recomiendan no volver a las viviendas

Ramona Segovia, pobladora del barrio San Antonio de Ayolas y afectada por la crecida, manifestó que tiene muchas ganas de regresar a su vivienda, al igual que algunas familias que ya volvieron. En ese sentido, consultó al intendente José Mutti (ANR – Añetete) sobre el comportamiento que tendría el río Paraná durante los próximos días. Según relató, el jefe comunal le respondió que las predicciones hidrológicas anuncian nuevos repuntes para finales de noviembre a consecuencia de el fenómeno El Niño.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los damnificados no regresar todavía a sus viviendas. Quienes decidan hacerlo deberán asumir la responsabilidad correspondiente.

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“Acá nos atienden muy bien, de manera constante están pendientes de nosotros, pero también queremos poner en condiciones nuestras casas para poder volver. Muchas viviendas no tienen servicio de energía eléctrica porque la ANDE cortó el suministro antes de que se inundaran”, expresó Segovia.

Río Paraná

De acuerdo con los datos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, el nivel del río Paraná en la zona se encuentra en 5,25 metros, luego de alcanzar un pico de 6,45 m en octubre pasado. Aunque en las últimas semanas se registraron leves descensos, la altura continúa por encima del umbral de inundabilidad, establecido en 4,50 m. Las autoridades advierten que el río podría mantener niveles elevados durante varios meses más.

La cota normal del Paraná en esta zona es de 1,80 metros, mientras que el nivel de alerta comienza a partir de los 4,20 m y la franja de inundabilidad se establece en 4,50 metros.

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Damnificados

La crecida del río Paraná, asociada a El Niño, dejó hasta la fecha 1.064 familias afectadas en la ciudad de Ayolas, lo que representa un total de 3.311 personas que debieron abandonar sus hogares, según los datos oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Las familias damnificadas que permanecen en campamentos temporales reciben asistencia alimentaria mediante ollas populares, además de atención médica y medicamentos proporcionados por equipos de salud. También reciben kits de emergencia, en el marco de la asistencia coordinada por la Secretaría de Emergencia Nacional, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Gobierno departamental.

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