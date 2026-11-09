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Clima
09 de noviembre de 2026 - 05:20

Clima en Paraguay: ¿Cómo estará el tiempo esta semana?

Amanecer en el centro de Asunción.

Las proyecciones meteorológicas para hoy y el resto de la semana anticipan días calurosos y condiciones generalmente estables, con baja probabilidad de lluvias.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos variables, sin mucha probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones del tiempo se mantendrían estables mañana, martes. El miércoles se podrían registrar precipitaciones dispersas en algunas zonas del país, entre ellas Asunción, pero la parte final de la semana volvería a tener clima estable.

La semana arranca con temperaturas oscilando entre frescas y cálidas, con una máxima que hoy llegaría a 28 grados centígrados en Asunción y una mínima de 14 grados.

Los índices irán subiendo al trascurrir los días, con máximas que irán de 31 grados mañana y el miércoles a 34 grados el jueves y 36 el viernes en la capital.

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