Villa Florida: río Tebicuary baja y da alivio a pobladores ribereños

El río Tebicuary registró este lunes un descenso de 18 centímetros más en su cuenca baja, en la zona de Villa Florida, departamento de Misiones. El nivel pasó de 4,54 metros a 4,36 metros, lo que representa un alivio para los pobladores que viven en las zonas ribereñas.

La disminución del nivel del agua beneficia especialmente a las familias del barrio Manga Yvyra, donde el río ya estaba llegando a los patios de varias viviendas.

Sin embargo, los oleros del barrio San Francisco continúan afectados por la inundación. Su zona de extracción de materia prima para la elaboración de ladrillos permanece bajo agua.

Incluso si el nivel del río desciende lo suficiente para liberar el terreno, deberían esperar aproximadamente un mes para que se seque y puedan volver a extraer tierra.

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Además, parte de las olerías también continúa inundada. Las familias ya recibieron una primera asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), pero, si persisten las consecuencias de la crecida, podrían necesitar una nueva provisión de kits de víveres. En esta zona son 56 las familias afectadas.

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Al respecto, la nueva intendenta de Villa Florida, Susana Verza (ANR-HC), mencionó que ya mantuvieron una primera reunión con las fuerzas vivas de la ciudad y que están planificando la conformación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Señaló que este organismo no llegó a conformarse durante la administración anterior y que su puesta en funcionamiento permitirá coordinar los trabajos y encaminar las asistencias necesarias para las familias afectadas.