Messi y Gómez llegan a otra final con Miami

Una vez más, el héroe para el Inter Miami fue el portero Drake Callender, que detuvo el penal de Nick Hagglund y abrió el camino para que el argentino-estadounidense Benjamin Cremaschi llevara a los de Messi y Gómez a la final de la Copa US Open desde los once metros.

“Aprovechar y disfrutar de lo que queda”

Disfrutando del exitoso inicio de su aventura en Estados Unidos, Lionel Messi aseguró que desconoce cuánto tiempo seguirá en activo. “Todavía no lo pienso (en la retirada), te soy sincero. Hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea poco o mucho, como lo estoy haciendo en este momento. Porque esto ya no vuelve y después no quiero arrepentirme de nada”, declaró Messi en una entrevista con Apple TV+, dueña de los derechos de la liga norteamericana (MLS).