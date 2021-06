Hamilton y Mercedes esperan recuperar la forma

El siete veces campeón del mundo y la vigente escudería campeona de constructores fueron batidos consecutivamente en Montecarlo y Bakú, en los que se impusieron sus principales rivales por los títulos, los Red Bull del holandés Max Verstappen (vencedor en el Principado) y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (que ganó en las calles de la capital azerbaiyana).

Las cosas podrían haber sido peor incluso para Hamilton y Mercedes, ya que Verstappen, líder del Mundial, tenía la victoria asegurada en Bakú hasta que sufrió un pinchazo que también privó a Red Bull de hacer doblete.

Verstappen y ‘Checo’ funcionan

Al circuito de Paul Ricard llega Verstappen como líder del Mundial con 105 puntos, cuatro más que Hamilton (101). Tercero en el campeonato es ‘Checo’ Pérez (69). Y 26 puntos saca Red Bull a Mercedes en la clasificación de constructores. Para Mercedes es una situación inhabitual en las últimas temporadas, acostumbrado a dominar a placer la Fórmula 1, aunque Verstappen no tiene dudas de que las ‘Flechas de Plata’ volverán a pelear por la victoria en Francia, donde Hamilton se ha impuesto en seis ocasiones.

“Me siento bien, pero estoy seguro de que Mercedes volverá a ser fuerte en los circuitos ‘normales’, por lo que tenemos que seguir empujando y mejorando hasta el final porque nunca es suficiente”, declaró el holandés. “Hasta ahora la temporada ha sido bastante buena para nosotros, pero hay que recordar que quedan muchas carreras por delante”, añadió.

En el trazado Paul Ricard, Hamilton ganó desde la ‘pole’ en 2018 y 2019 (el año pasado no se disputó la carrera por la pandemia) , por lo que el británico y la escudería alemana pueden esperar un nuevo triunfo bajo el sol provenzal para comenzar su particular remontada en el Mundial, aunque para ello también debería colaborar el segundo piloto de la marca, el finlandés Valtteri Bottas, muy irregular con tres podios y otros tantos ceros. “Estas han sido las semanas más difíciles que he vivido” , admitió el jefe de Mercedes Toto Wolff. “Ahora, tenemos que asegurarnos que podemos competir por este campeonato, no podemos perder puntos como hemos hecho. Simplemente es inaceptable”.

Tres carreras consecutivas

La confianza es lo que no le falta ni a Verstappen ni sobre todo a Pérez, que en Bakú logró la segunda victoria de su carrera, aprovechándose también de un error de Hamilton en la configuración de sus frenos que le provocó una salida de pista cuando adelantaba al mexicano y acabó 15º. Fue la primera carrera desde el Gran Premio de Austria de 2018 que ninguno de los dos pilotos de Mercedes puntuó.

Dos semanas antes, Bottas había sufrido una desastrosa parada en boxes en Montecarlo, cuando sus mecánicos fueron incapaces de retirarle una de las ruedas ¡hasta 43 horas después21 El finlandés necesita cambiar su suerte porque acaba contrato al finalizar la temporada y los rumores sobre su futuro seguramente no le ayuden. “Nuestro coche no se adaptó a los circuitos urbanos y perdimos un podio y una victoria por nuestros propios errores”, admitió Wolff.

Hamilton ha ganado la mitad de las carreras disputadas este año (tres de seis), pero también parece propenso a cometer más errores cuando está bajo presión en busca de aumentar su récord de 100 ‘poles’ y 98 victorias, 77 logradas al volante de un Mercedes. El Gran Premio de Francia será la primera de tres carreras que se disputarán en tres fines de semana consecutivos, con dos carreras en Austria después, en trazados que habitualmente favorecen a las ‘Flechas de Plata’. Hasta 15.000 personas al día podrán asistir al circuito de Paul Ricard para ver a sus dos pilotos de la parrilla Esteban Ocon (Alpine) y Pierre Gasly (Alpha Tauri), mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) buscará una improbable tercera ‘pole’ consecutiva.