La lucha para conseguir los fondos para la F3

“Un auto increíble de manejar, no se puede explicar lo rápido que se siente, la adrenalina que sentí, pude aprender mucho con ese auto, en especial lo de la qualy, porque en F3 tenes máximo dos vueltas rápidas, después las gomas se te van. En la F4 tenes más vueltas”, señaló hablando de la categoría.

“Eso de tener confianza en el neumático me costó, pero me sirvió muchísimo para la F4 y para el futuro, hay que hacer vueltas buenas y aprovechar las mismas, el salto es muy grande, es lo que más pude aprender”, añadió el paraguayo.

El contrato está, solo falta lo más importante, cerrar en lo económico que corre por cuenta del piloto. “El contrato está sobre la mesa, lo que falta es la parte económica, hasta que obtengamos eso no podemos firmar, estamos luchando para conseguir, se ve complicado juntar el dinero para el 2022, si no recaudamos no sé que estaré haciendo el próximo año, si voy a seguir corriendo, en qué categoría, en qué país, el futuro está un poco incierto”.

Este año tuvo la posibilidad de debutar en la F3 y hacerlo de muy buena forma. “Mi debut en la F3 fue diferente al que estuve probando ahora, conocí circuitos nuevos como el de Barcelona, tuve sensaciones buenas, pude adaptarme rápido al auto, tuve confianza inmediata en curvas rápidas, me pude adaptar rápido y hacer buenos tiempos”.

Sobre la diferencia entre a F3 y F4, señaló. “En pocas palabras, un F3 es mucho más rápido que un F4 en todos los aspectos, el F3 frena mejor, tiene mayor potencia, más carga aerodinámica para más agarre en las curvas, más tracción, motor Renault de 280 caballos de fuerza, de 0 a 100 en 2,9 segundos y frena muy bien, la velocidad final es de 260 Km/h”, finalizó.